Detenen una sisena persona vinculada al grup que hauria comès narcoassalts fent-se passar per policies a l'Alt Empordà

Els Mossos han detingut una sisena persona que formaria part del grup especialitzat en cometre robatoris violents a domicilis de l'Alt Empordà i que la policia ha desmantellat aquesta setmana. L'arrest va fer-se el 9 de maig i la previsió és que l’home passi a disposició del jutjat d'instrucció 4 de Figueres aquest divendres. La policia ha avisat que el grup continua actiu i que podria ser responsable d'altres fets violents a la província. La investigació es va iniciar a finals del 2022, quan els presumptes autors van cometre assalts a immobles de Vilamalla, Biure i Garriguella. Els lladres es feien passar per policies, exhibien armes de foc i es mostraven molt violents amb les víctimes, fins al punt de colpejar-les i lligar-les.

El 7 de maig va desenvolupar-se un operatiu a Figueres per localitzar i detenir els membres de l’organització. Hi van intervenir agents de la DIC de la Regió Policial de Girona juntament amb efectius de la Unitat d’Investigació de Figueres, amb el suport de l’ARRO, la Brigada Mòbil, la Canina i la Unitat de Drons. Van fer-se set entrades i escorcolls a habitatges de Figueres i Avinyonet de Puigventòs. Una de les entrades correspon a una nau ubicada a Vilamalla on la Unitat de Medi Ambient, que també va participar en el dispositiu, va detectar diferents infraccions a la normativa mediambiental en un taller il·legal de vehicles, relacionat amb les persones investigades.

En total, es van comissar 11.000 euros, una pistola semi automàtica, munició de nou mil·límetres, 3200 grams de marihuana, perruques, passamuntanyes, armilles antibales, una faixa d’ús policial, un dispositiu de geolocalització i brides. Tots aquests objectes s’haurien utilitzat en els assalts.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions els propers dies. Els cinc arrestats del dia 7 van passar el 9 de maig a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció número 4 de Figueres. El detingut del dia 9 passarà a disposició del mateix jutjat aquest divendres.