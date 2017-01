La justícia danesa condemna la filla de la «Rasputina sud-coreana» a 4 setmanes de presó

Un tribunal danès va dictar quatre setmanes de presó preventiva per a la filla de Choi Soon-sil, l'anomenada «Rasputina sud-coreana» i protagonista de l'escàndol que va causar la destitució de la presidenta de Corea del Sud, Park Geun-hye. Chung Yoo-ra, contra la qual hi ha una ordre d'arrest internacional, va ser detinguda diumenge a la nit en un pis als afores d'Aalborg, a l'oest de Dinamarca, després de rebre la policia danesa un avís d'una periodista sud-coreana. Encara que no hi ha cap acusació contra Chung a Dinamarca, el tribunal d'Aalborg va decidir el seu ingrés a la presó perquè considera que hi ha motius perquè intenti fugir mentre es tramita la sol·licitud d'extradició enviada per les autoritats sud-coreanes.

La Fiscalia sud-coreana creu que Chung va rebre tracte preferencial a la universitat i el batxillerat -el títol del qual se li ha retirat per considerar que les seves qualificacions i registres d'assistència van ser falsificats- per la relació de la seva mare amb la presidenta. Choi, amiga íntima de Park, està considerada el cervell de la trama de corrupció i tràfic d'influències que ha portat el Parlament a destituir la presidenta, una decisió que encara ha de ser ratificada pel Tribunal Constitucional.