130 ajuntaments repartiran caramels sense gluten a les cavalcades de reis

Més de 130 ajuntaments catalans repartiran caramels sense gluten a les seves cavalcades de reis, segons ha informat l´Associació Celíacs de Catalunya. Amb aquesta iniciativa l´entitat pretén que tota la canalla pugui gaudir d´aquesta festa i de la resta de festes populars que es celebren durant l´any als seus municipis. S'estima que un 7% de la població pot estar afectada per patologies relacionades amb la ingesta de gluten, dels quals el 85% no està diagnosticat. És la desena campanya consecutiva ´Cap nen sense caramels´, que l´Associació Celíacs de Catalunya va encetar l´any 2007.

La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune, de caràcter permanent en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten i que provoca una atròfia de les vellositats de l´intestí prim. Això afecta la capacitat d´absorbir els nutrients dels aliments. La prevalença de la celiaquia és situa entre un 1% - 2% de la població.

D'altra banda la sensibilitat al gluten no celíaca, amb una prevalença del 6% de la població, es diagnostica en pacients en els quals hi ha evidència que la patologia que pateixen és causada per la ingesta de gluten, però se'ls ha descartat prèviament que siguin celíacs o que tinguin al·lèrgia als cereals.

L´Associació Celíacs de Catalunya representa als 75.000 celíacs i als 450.000 sensibles al gluten que s´estima que hi ha a Catalunya. Un 60% dels socis de l´Associació són infants.