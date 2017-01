Processen dos exalcaldes d'Alacant per tràfic d'influències i suborn

n El jutge que investiga les suposades irregularitats en la tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alacant ha processat els exalcaldes Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, tots dos del PP, i l'empresari Enrique Ortiz pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn i informació privilegiada. La resolució dóna per tancada la instrucció d'aquesta causa més de vuit anys després d'iniciar-se, en el marc de l'operació Brugal. La del PGOU és l'única peça derivada d'aquest sumari en què es troba investigada l'exalcadesa Castedo, després que l'Audiència d'Alacant hagi confirmat l'arxiu definitiu de la branca esmentada al Pla Rabasa.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Alacant, Manrique Tejada, va dictar una interlocutòria de procediment abreujat després de concloure que hi ha indicis que Alperi i Castedo van afavorir els interessos de l'empresari Enrique Ortiz en el disseny del PGOU de la ciutat.

Al costat d'aquests tres implicats, el magistrat ha processat l'arquitecte responsable del disseny del pla investigat, Jesús Quesada, els advocats Javier Gutiérrez i José Luis Castedo (germà aquest últim de l'exalcaldessa), als empresaris Ramon Salvador, Pablo Rico i Virgili Ortiz (aquest germà d'Enrique Ortiz) i el directiu d'una mercantil, Santiago Bernáldez.

No obstant això, ha decretat el sobreseïment de la causa per a la dona d'Enrique Ortiz, Maria Manuela Carratalá, en entendre que els indicis delictius que hi havia contra ella no s'han confirmat.

La resolució, que pot ser recorreguda, dóna un termini de trenta dies a la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions particulars que exerceixen el PSPV-PSOE i EU per a formular les seves conclusions provisionals i proposar la pràctica de proves complementàries.

L'acte enumera els indicis de criminalitat existents contra els encausats, entre els quals hi ha diverses converses telefòniques interceptades per la policia, com una al maig de 2008 de la qual es desprèn que Castedo, llavors edil d'Urbanisme, «es va comprometre a donar a Ortiz una informació que no volia donar davant el director de l'equip redactor».