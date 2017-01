Rajoy desconeixia que el web de la Generalitat té versió castellana

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va criticar ahir que el web corporatiu de la Generalitat de Catalunya no estigui traduït al castellà, tot i que sí que ho està (de fet, ofereix versions en català, castellà, anglès i aranès).

«A mi m'agradaria que el web de la Generalitat també estigués traduïda al castellà, igual que els webs d'altres llocs d'Espanya, i crec que seria molt positiu per a tots, entre d'altres coses perquè també a Catalunya habiten més de 7 milions de persones que parlen també el castellà, i a altres llocs d'Espanya importen les decisions que adopti la Generalitat de Catalunya i el que ens hagi de dir a tots», va dir.

El president va fer aquestes manifestacions en un dinar informatiu a Madrid i en resposta a una pregunta sobre la desaparició de la versió castellana de la pàgina web de la Casa Blanca després de l'arribada de Donald Trump.



Polèmica amb la Casa Blanca

Sobre el web del govern nord-americà va assegurar que el portaveu de la Casa Blanca li havia confirmat que l'administració Trump «no ha eliminat en el moment present l'idioma espanyol, sinó que està en construcció». Per tant, va expressa Rajoy, «tinc la total i absoluta convicció que l'espanyol seguirà al web de la Casa Blanca, tenint a més en compte que el 18% de les persones que viuen als EUA parlen en espanyol i que el 8% de la població mundial també ho fa». Per això, segons Rajoy, «no podem afirmar que el web de la Casa Blanca elimini l'espanyol».

En aquest context, el president va recordar també que el web del Govern espanyol està traduïda a l'anglès. Això no obstant, i malgrat que al web del la Moncloa (lamoncloa.gob.es) hi consta la possibilitat de clicar les versions en català, valencià (on fa distincions), gallec i euskera, la traducció a aquests idiomes es limita als enunciats, mentre que els continguts són en castellà.



Queixes des d'Euskadi

De la seva banda, el portaveu del Govern Basc, Josu Erkoreka, també va criticar que els accessos a la traducció a les llengües autonòmiques oficials de la pàgina web de la Moncloa no funcionen i que, per tant, els continguts no poden llegir-se en aquests idioma cooficial. Ahir, en la compareixença de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern Basc, Erkoreka va considerar una «paradoxa manifesta» que el Govern «falti el respecte» dels ciutadans d'aquestes autonomies i al mateix temps lamenti que s'hagi suprimit la versió en espanyol de la web de la Casa Blanca. «Es veu en l'ull aliè el que no es veu en el propi», va asseverar.

A preguntes dels periodistes, Erkoreka va declarar que el fet que la web de la Moncloa no pugui llegir-se en basc, català, gallec ni valencià constitueix «una mostra inequívoca que en la normalització de l'ús de les llengües cooficials hi ha molt per fer».