La primera ministra britànica vol activar el Brexit el 9 de març

Theresa May.

Theresa May. Peter Nicholls/reuters

La primera ministra britànica, Theresa May, activarà el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), el proper 9 de març, en coincidir amb la cimera europea de Malta, segons The Times. May vol que la legislació que aprovi la invocació de l'article 50 del Tractat de Lisboa, que inicia les negociacions formals sobre la sortida d'un país comunitari de la UE, estigui aprovada pel Parlament el 7 de març.

La cap del Govern havia explicat fins ara que activarà el procés abans de finals de març, però dilluns, segons el diari, el Govern va comunicar a la Cambra dels Lords que vol que el projecte de llei quedi aprovat pel 7 de març.

El Govern de la primera ministra britànica va demanar als diputats que donin suport el seu projecte de llei d'activació del Brexit perquè es compleixi la voluntat del poble de sortir de la UE, expressada en el referèndum del 23 de juny. El ministre per al Brexit, David Davis, va instar a avalar el Projecte de Llei de la Unió Europea, publicat dijous passat, en inaugurar el primer debat sobre el text a la Cambra dels Comuns, que durarà fins avui.

Davis va recordar que el projecte respon al dictamen del 24 de gener del Tribunal Suprem, que va obligar l'Executiu a consultar amb el Parlament abans d'activar l'article 50 del Tractat de Lisboa, el que permetrà iniciar les negociacions amb Brussel·les per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

«No és una llei sobre si el Regne Unit ha de deixar la UE o sobre com ha de fer. És simplement per implementar una decisió ja presa, un punt sense retorn ja superat», va assenyalar el minsitre en presentar el debat. «Li vam preguntar a la gent si volia deixar la Unió Europea, i van decidir que sí», va continuar, tot demanant que «confiïn en el poble».