La Fiscalia, Urdangarin, Torres i Matas recorreran la sentència del cas Nóos

La Fiscalia Anticorrupció, l'Advocacia de l'Estat en nom d'Hisenda, l'Advocacia de les Balears, Manos Limpias i les defenses d'Iñaki Urdangarin, el seu exsoci Diego Torres i l'expresident del Govern Jaume Matas recorreran la sentència del cas Nóos dictada el passat 17 de febrer. El termini per anunciar a la Secció Primera de l'Audiència Provincial de les Balears el recurs davant el Tribunal Suprem contra la sentència del cas Nóos acabava ahir i de moment són set les parts que l'han anunciat.



En la sentència del cas Nóos, el tribunal va condemnar 7 dels 18 acusats i únicament tres d'ells amb condemnes que implicarien l'ingrés a la presó, per penes que sumen en total 18 anys i 5 mesos de presó. Va absoldre els altres, inclosa la infanta Cristina, a qui l'Audiència va considerar responsable civil a títol lucratiu de fins a 265.088 euros. Els tres condemnats a penes de presó són els que han anunciat recurs: Urdangarin, a 6 anys i 3 mesos de presó, el seu exsoci a 8 anys i 6 mesos, i l'exministre Matas a 3 anys i 8 mesos.



El fiscal del cas Nóos, Pedro Horrach, ja va anunciar que proposaria a la Fiscalia del Tribunal Suprem que recorri la sentència per augmentar les condemnes perquè l'Audiència de Palma no va apreciar el delicte de malversació, que comporta una pena de presó d'entre 4 i 8 anys.



Manos Limpias va ser condemnada per l'Audiència a pagar totes les costes que el judici hagi suposat per a la infanta Cristina, i recorrerà aquesta decisió.