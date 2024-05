Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina encaren el pla comú per impulsar-se econòmicament

Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro engeguen el projecte comú per impulsar-se econòmicament. D'ençà de principis d'any els tres municipis ja fan formacions conjuntes. Són mòduls que s'adrecen tant a persones que busquen feina com a les que ja en tenen i volen millorar les seves capacitats. Durant el primer trimestre, s'han fet divuit cursos amb 300 inscrits sobre jardineria, neteja, màrqueting digital o restauració. Ara, els tres ajuntaments engeguen la redacció del pla estratègic que ha de marcar les línies mestres a seguir en els pròxims anys. S'enllestirà al desembre i, com subratlla l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, ha de permetre "convertir la competència en col·laboració per obtenir un benefici conjunt".

Durant tot aquest 2024, es preveuen dur a terme 60 mòduls. La meitat, dirigits a persones que busquen feina; i l'altra, a aquells que ja en tenen, però que volen millorar les seves capacitats. De moment, ja se n'han fet nou de cada grup. Entre els que es dirigeixen a aturats, n'hi ha hagut de neteja, de jardineria, de manteniment de piscines o de recerca de feina. I dins el llistat d'aquells que se centren a millorar competències, s'han impartit mòduls de màrqueting digital o de desinfecció en la restauració. Els cursos s'han fet atenent també les demandes de les empreses. Per això, abans de programar-los, s'han dut a terme fins a 250 enquestes per veure quins eren els perfils que calia cobrir.

L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, subratlla que aquestes formacions han tingut "molt bona acceptació". No tan sols perquè fins ara els mòduls sumen 300 inscrits, sinó també perquè hi han pres part gent dels tres pobles, "que s'han anat movent d'un a l'altre en funció de l'interès que tenien". Aquestes formacions conjuntes són el primer pas d'un projecte molt més ambiciós, que ara gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es materialitzarà en un pla estratègic que en marcarà les línies mestres. L'empresa que el durà a terme, per encàrrec dels tres consistoris, serà Activa Prospect. Per redactar aquest document, que es preveu enllestir al desembre, els tres municipis han rebut una subvenció de 30.000 euros.

Partint d'una diagnosi socioeconòmica, que es complementarà amb taules de treball i entrevistes a empreses i agents del territori, el pla estratègic concretarà quines accions han de fer Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina per impulsar-se econòmicament. "Farà una mirada transversal, tenint en compte també aspectes com la millora de la mobilitat o l'habitatge", avança l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.

"Una àrea metropolitana"

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, subratlla que els tres municipis comparteixen una realitat física i social que, a la pràctica, es tradueix en "una única àrea metropolitana". I aquesta continuïtat urbana, per exemple, afavoreix que els veïns d'un municipi treballin a l'altre (perquè es troben a tocar). "En definitiva, d'allò que es tracta és de diluir la competència i d'impulsar la col·laboració entre nosaltres, perquè això ens aportarà un benefici més gran", subratlla Carles Motas. També, tenint en compte que anant a l'una això també incrementarà la capacitat dels tres consistoris a l'hora de demanar recursos a administracions superiors.

En global, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro sumen unes 1.500 empreses i 13.000 treballadors (comptant tant assalariats com autònoms). "Per impulsar l'economia local, la col·laboració entre nosaltres ha de ser transcendent", conclou Maurici Jiménez.