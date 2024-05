Palafrugell aprova el Pla d'Habitatge que aborda problemàtiques com l'elevat preu del lloguer

Palafrugell ha posat en marca el Pla Local d'Habitatge (PLH) que ha de resoldre les problemàtiques actuals com l'elevat preu del lloguer o la compra. El Pla, aprovat al darrer ple municipal, es desenvoluparà entre el 2024 i el 2029.

La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament, Margarita Mauri, destaca que “el Pla assenyala i vol donar resposta als grans reptes vinculats amb les problemàtiques actuals com: el desequilibri entre el baix volum d'oferta de lloguer i la demanda; el preu elevat, tant de lloguer com de compra, que en dificulten l'accés sobretot al col·lectiu de gent jove, però també a gent d'edat avançada que vol canviar d'habitatge per un més accessible; la baixa eficiència energètica del parc; el nombre important d'habitatges sense ús ni funció social; i les ocupacions irregulars”.

El document que ara s'ha aprovat determina les propostes i els compromisos municipals en política d'habitatge i és la proposta marc per concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat.

El PLH és un instrument de planificació i programació que fa una anàlisi i diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi i articula un pla d'acció que conté els objectius, les estratègies i les propostes d'actuació. Les diverses actuacions es resumeixen en 31 fitxes que contenen accions dirigides a:

L'accés, preservació i ús adequat de l'habitatge

La qualitat de l'edificació i rehabilitació del parc residencial

La promoció i noves formes d'accés i tinença d'habitatge assequible

La gestió i ampliació del patrimoni municipal vinculat a l'habitatge

El planejament i gestió urbanística vinculats a l'habitatge

Els recursos, organització i gestió de la informació

Aquestes actuacions incorporen diverses propostes que es van rebre durant el Procés de Participació Ciutadana, on varen assistir dels diferents col·lectius: joves, entitats, immobiliàries i promotors, i polítics.

El PLH incorpora les previsions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge 2022-2037 (PTSH), i altres plans amb incidència en l'habitatge.