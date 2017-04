Moren almenys 10 persones mentre participaven en un saqueig a una fleca a Caracas

Almenys deu persones van morir dijous a la nit en participar en un saqueig en una fleca de l'oest de Caracas, van informar mitjans locals, que van assegurar que vuit d'elles van morir electrocutades i dues per trets de bala. Els vuit electrocutats van morir en entrar en contacte amb el cèrcol elèctric per impedir robatoris i saquejos de què disposava l'establiment, encara que algunes fonts van dir que un cable d'alta tensió es va desprendre quan els saquejadors intentaven entrar al local.



L'intent de saqueig es va produir quan el país viu una onada de protestes antigovernamentals que ja han provocat una desena de morts en les últimes tres setmanes. Dijous a la nit es van produir marxes a la mateixa zona en la qual es va produir el saqueig, que van ser repel·lides per forces de seguretat.



Un grup de deu diputats opositors veneçolans es va dirigir a la seu del Ministeri d'Interior i Justícia per protestar contra la repressió de les manifestacions. La ministra veneçolana d'Exteriors, Delcy Rodríguez, va assegurar que «bandes armades contractades per l'oposició» van atacar un hospital matern infantil a Caracas, on es van registrar enfrontaments entre manifestants i forces de seguretat.



El president veneçolà, Nicolás Maduro, va acusar directament militants de partits pertanyents a l'aliança opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de disparar contra manifestants i va anunciar que demandarà el líder opositor Henrique Capriles per «difamar» el seu Govern i l'Exèrcit en acusar-los d'aquestes morts. A més de les víctimes mortals, les protestes han causat centenars de ferits i han suposat 550 detencions, segons l'ONG Foro Penal Venezolano.