Absolen els deu acusats per la venda de sòls de Mercasevilla

La jutge de Sevilla Yolanda Sánchez ha absolt els exregidors Antonio Rodrigo Torrijos (IU) i Gonzalo Crespo (PSOE) i vuit acusats més per la venda de sòls el 2006 de Mercasevilla. En la lectura pública de la sentència, la jutge va comunicar que absol els deu acusats dels delictes de frau, exempcions fiscals i prevaricació.

Després de vint sessions de judici, la Fiscalia va demanar dos anys de presó per als dos regidors, els mateixos que per a vuit acusats, entre ells l'exdirector general de la llotja Fernando Mellet i Domingo Castaño, exassessor de l'alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Durant la lectura de la sentència, els acusats i els seus advocats no van poder amagar les seves mostres d'alegria per un cas que va començar a instruir l'any 2009 la jutge Mercedes Alaya, que va considerar «il·legal» la venda dels sòls a Sando. En la sentència, de 393 folis, la jutge assegura que no hi ha prova, «ni tan sols indiciària», que Torrijos «pressionés» perquè es convoqués un concurs o una subhasta dels sòls.