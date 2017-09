Desmantellen una cèl·lula gihadista detenint sis persones al Marroc i Melilla

La Policia Nacional i la Direcció General de Seguretat del Marroc han desmantellat una cèl·lula gihadista integrada per sis presumptes terroristes, en una operació en què van ser detingudes cinc persones al Marroc i una altra a Melilla. Els arrestats formaven part d'una cèl·lula terrorista que es trobava en un «perillós nivell d'activació», ja que la policia marroquina va evidenciar que havien planejat atacs terroristes de gran envergadura i mantenien reunions nocturnes on realitzaven entrenaments físics i que havien arribat, fins i tot, a simular decapitacions.

Aquestes proves van desencadenar la ràpida desarticulació de la cèl·lula, liderada per un home de 39 anys, de nacionalitat espanyola, origen marroquí i resident a Melilla, que va ser arrestat al Marroc en trobar-se ocasionalment en aquest país. Aquest home realitzava tasques de captació i adoctrinament aprofitant el seu lloc de treball com a auxiliar educatiu en un centre de reeducació de menors per dur a terme tasques de captació i radicalització entre aquests joves que es troben en una especial situació de vulnerabilitat.

Durant aquest període, va poder culminar de manera efectiva la seva activitat de captació amb la conformació d'una cèl·lula terrorista, ara desarticulada, l'imminent propòsit i disposició de la qual s'havia determinat que era el pas a la Gihad violenta amb un perillós nivell d'activació.

Els altres cinc detinguts són de nacionalitat marroquina, un d'ells amb residència legal a Melilla, on va ser detingut i on la Policia va escorcollar dos immobles, un situat molt a prop del centre urbà de la ciutat, i un altre al barri perifèric del Monte Maria Cristina.

Interior va destacar la rellevància d'aquesta operació conjunta i l'excel·lent col·laboració que hi ha hagut entre la Policia Nacional i la Direcció General de Vigilància del Territori del Regne del Marroc, que ha possibilitat «la neutralització d'una perillosa amenaça que afectava molt seriosament els dos països».

L'operació, que continua oberta, es va desenvolupar sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 5 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Des del 26 de juny del 2015, data en la qual el Ministeri d'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista (NAA), les forces de seguretat han detingut 199 terroristes gihadistes en operacions realitzades a Espanya ia l'exterior, i un total de 244 des de principis de 2015.

La Policia Nacional va va escorcollar durant més de sis hores l'habitatge de Melilla on va ser detingut un suposat gihadista. L'escorcoll va començar de matinada i es va allargar fins a aproximadament dos quarts de dotze del migdia en un edifici del barri melillenc de Monte María Cristina, que va ser envoltat per un ampli cordó policial.



Diversos escorcolls

La Policia Nacional va confiscar diferents pertinences que es trobaven a l'habitatge, que va introduir diversos turismes sense distitntius policials excepte un adhesiu del Cos Nacional de Policia que tapava la matrícula. El detingut va ser introduït en un d'aquests vehicles, escortat per un furgó policial, per ser traslladat a Madrid, ja que l'operació es va desenvolupar sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 5 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

A més de l'habitatge on va ser detingut, la Policia Nacional va efectuar un altre escorcoll en un immoble del centre de la ciutat, que també va concloure després de diverses hores confiscant diferent material que haurà de ser analitzat amb cura en els propers dies.