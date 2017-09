Desenes de milers de manifestants, contra la reforma laboral impulsada per Macron

La primera jornada de protesta contra la reforma laboral del president de França, Emmanuel Macron, va mobilitzar desenes de milers de persones a tot el país, però no va tenir la força suficient per doblegar la voluntat de l'Executiu. El sindicat CGT va mobilitzar 400.000 persones, segons el seu recompte, contra la flexibilització del mercat laboral que l'Executiu pretén aprovar per decret, unes xifres lleugerament inferiors a les que fa mig any es van reunir contra una reforma més tèbia que finalment va tirar endavant el socialista François Hollande. La vaga es va traduir en algunes anul·lacions de vols i en retards en els trens, però no va crear la sensació de paràlisi. L'àmplia victòria de Macron a les presidencials del mes de maig passat, confirmada el juny a les legislatives, amb un programa en què la reforma laboral estava entre els punts destacats del programa, sembla haver anestesiat en part la capacitat de resposta del carrer.