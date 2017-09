La víctima de la violació dels Sanfermines no podrà declarar per videoconferència

El judici contra els cinc acusats per la suposada violació d'una jove madrilenya de 18 anys la matinada del 7 de juliol de 2016 a Pamplona durant els Sanfermines començarà el 13 de novembre. A l'abril, la Secció Segona de l'Audiència de Navarra va confirmar la conclusió de la fase d'instrucció i va decretar l'obertura de judici oral, denegant des de llavors l'excarceració dels imputats, cinc joves sevillans, per a qui el fiscal demana més de 22 anys de presó per a cada un, així com l'abonament d'una indemnització conjunta per a la víctima de 100.000 euros pel dany moral ocasionat.

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra va rebutjar la pretensió formulada pel ministeri fiscal, l'acusació particular i les accions populars -Govern de Navarra i Ajuntament de Pamplona- que la declaració testifical de la denunciant es practiqui mitjançant la utilització de mitjans tècnics que facin innecessària la seva presència a la sala de vistes, una petició a la qual s'oposaven els inculpats. Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs, segons estableix l'acte, en el qual s'apunta que el tribunal, ponderant els interessos en conflicte, estima prevalent la seva declaració «presencial».