Detingut per gravar-se conduint a 260 quilòmetres en una via de 70

La Policia Nacional va detenir ahir un jove de 24 anys que es va gravar conduint a 260 quilòmetres per hora en una via interurbana de la població valenciana d'Utiel, on la velocitat està limitada de forma genèrica a 70 quilòmetres per hora, amb trams regulats a 50 quilòmetres.

Els enregistraments mostraven també que es va desentendre de la conducció filmant amb la seva mà dreta, retirant la seva mirada de la carretera per dirigir-se a la càmera, i deixant anar el volant per seguir el ritme de la música, segons va informar la policia en un comunicat.

L'operació es va poder dur a terme gràcies al fet que diversos internautes van contactar de forma anònima amb el Grup de Xarxes Socials de la Policia Nacional a través del seu perfil de Facebook i van alertar de la presència a la Xarxa de dos vídeos en els quals un jove apareixia conduint de forma temerària i posant en risc la seguretat viària. Tant les gravacions com la resta d'informació facilitada pels ciutadans van ser remeses als agents de la Unitat d'Investigació Tecnològica, experts en la persecució de «ciberdelictes», que van iniciar una investigació per identificar el presumpte autor del delicte i posteriorment el van detenir a la localitat d'Utiel.