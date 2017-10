Brussel·les i el Regne Unit intensificaran els esforços en el diàleg sobre el Brexit

La Comissió Europea (CE) i el Regne Unit van acordar intensificar els esforços en les negociacions sobre el Brexit, en una reunió entre el president de l'executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May. Juncker i May es van veure en un sopar de treball a l'edifici Berlaymont, seu de la CE, que es va desenvolupar en un ambient «constructiu i amistós» i va permetre mantenir un debat «ampli» sobre «els reptes europeus i globals», segons un comunicat conjunt.

Sobre les negociacions del Brexit, van assenyalar que van passar revista «al progrés aconseguit fins ara» i que van acordar «que aquests esforços s'haurien d'accelerar en els propers mesos». Van recordar en aquest context que les negociacions de l'article 50 del Tractat de la Unió Europea, relatiu al procediment aplicable quan un estat membre abandona la Unió, es discuteixen «en el marc dels Vint-i-set i el Regne Unit». Precisament aquesta setmana se celebrarà una cimera europea dijous i divendres on es passarà revista a aquests avenços.

Juncker i May van parlar també dels «interessos comuns», com la voluntat de «preservar l'acord nuclear amb l'Iran», el treball per «reforçar la seguretat dels ciutadans a Europa», i en particular «la lluita contra el terrorisme». Així mateix, van preparar la cimera europea que tindrà lloc aquesta setmana, i en la qual els mandataris de la Unió passaran revista als progressos en les negociacions.