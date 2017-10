Europa debat sobre el herbicida més usat del món pel seu potencial cancerígen

La Comissió Europea (CE) ha reduït la seva proposta de renovar la llicència de la que gaudeix l'herbicida glifosat a la Unió Europea (UE) des dels deu anys fins a entre cinc i set anys , de cara a la reunió de demà amb els Estats membres en la qual es pronunciaran sobre l'assumpte.

"La directriu és aconseguir una renovació d'entre cinc i set anys", ha dit en roda de premsa el portaveu comunitari Margaritis Schinas al final de la reunió setmanal del Col·legi de comissaris europeus, en la qual han abordat la renovació d'aquest popular herbicida, la seguretat per a la salut del qual és discutida.

Aquesta proposta, que contrasta amb els deu anys que Brussel·les demanava en principi per a la renovació de la llicència, respon a la "avaluació dels riscos feta pel Parlament Europeu en el vot d'avui i també a la llum de totes les evidències disponibles tant a Europa com a nivell internacional ".

El ple de l'Eurocambra ha votat avui en una resolució no vinculant l'eliminació progressiva d'aquí a finals de 2022 del glifosat, una substància a la qual s'oposen països com França pels seus suposats riscos sanitaris.

El portaveu ha indicat que la Comissió demanarà al seu representant a la cita de demà amb els països treballar amb els Estats membres "per aconseguir un consens el més ampli possible".

"L'important és que volem que tota decisió es faci per una majoria el més gran possible d'Estats membres", ha comentat.

Si demà no s'aconsegueix una majoria qualificada a favor de la renovació de la llicència, la decisió final recaurà en la Comissió Europea.

El glifosat és un herbicida comercialitzat sota el nom de Roundup, un producte de la multinacional Monsanto.

Un portaveu d'aquesta empresa ha declarat avui a Efe que la seguretat d'aquesta substància "ha estat avalada per les autoritats científiques europees (ECHA i EFSA), les autoritats dels Estats membres com el BfR Alemany i per les de països de tot el món com els Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda o el Japó, entre d'altres ".

"Atenent als criteris científics, el més oportú és procedir a la seva renovació durant el període màxim establert a la normativa europea", ha comentat.

Ha afegit que el glifosat porta quaranta anys emprant-de forma segura per a usos agrícoles i no agrícoles i, al seu parer, l'aval rebut per les autoritats científiques europees i de multitud de països de tot el món ha de ser suficient per a la seva renovació per un període de quinze anys.