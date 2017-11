Sánchez rep del PSOE un sou un 28% superior al que cobra Rajoy

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, cobra del partit un sou de 4.134,23 euros nets al mes. Amb 14 pagues, el seu salari brut anual arriba als 102.273,22 euros, una xifra que suposa un 28% més del que guanya Mariano Rajoy com a president del Govern. Si es descompta l'import que Sánchez paga al partit cada any en concepte de donació, el seu salari brut anual es queda en 94.923,22 euros. El líder del partit aporta així mateix una quota d'afiliat de 84 euros a l'any, segons la informació facilitada pel partit.

A diferència del PP, que no detalla quant paga als seus membres de direcció en concepte de «despeses de representació», el PSOE sí divulga les remuneracions dels seus dirigents, ja sigui perquè cobrin del partit, tinguin un sou públic o rebin altres remuneracions professionals, en nom del seu compromís amb la transparència.

Dels 49 membres que componen la direcció del partit -la catalana Núria Parlón va dimitir després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya- només cinc, inclòs Sánchez, cobren una nòmina del partit en no percebre una altra remuneració o haver renunciat a la seva ocupació anterior precisament per dedicar-se al PSOE, com és el cas de la presidenta de la formació, Cristina Narbona. L'exministra de Medi Ambient del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va renunciar al seu càrrec al Consell de Seguretat Nuclear per acceptar l'oferta de Sánchez de presidir el PSOE. Com a membre de l'Executiva cobra un sou proper al del líder, 4.115,23 euros nets al mes en 14 pagues, tot i que aporta al partit 7.350 euros a l'any en concepte de donació, més una quota de 60 euros com a afiliada.

També cobra del partit el secretari de Relacions Institucionals i Administracions Públiques, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que va cessar a petició pròpia com a director gerent de l'Agència Pública de Ports d'Andalusia per centrar-se en la seva tasca al capdavant de la formació. Gómez de Celis rep un sou de 3.923,41 euros nets al mes, pràcticament el mateix que percep el navarrès Santos Cerdán, secretari de Coordinació Territorial, i que se situa en els 3.904 euros nets al mes, també dividits en 14 pagues. Tant un com l'altre paguen al partit una donació anual de 5.880 euros.

El cinquè membre de l'Executiva que cobra una nòmina del partit és Francisco Polo, secretari d'Emprenedoria, Ciència i Innovació. Polo és el fundador de la plataforma de peticions Actuable, que posteriorment es va fusionar amb Change.org. Polo percep 3.265,99 euros nets al mes en 14 pagues, una quantitat pròxima a la que cobra un diputat al Congrés dels Diputats. La majoria de la resta dels membres de l'Executiva té un sou públic, ja que molts d'ells són parlamentaris, regidors, alcaldes o funcionaris, de manera que no reben remuneració del partit.



Recursos del PSOE

Els recursos econòmics de què disposa el partit procedeixen, segons recullen els Estatuts de la formació, de les subvencions públiques que fixa la llei; aportacions dels grups parlamentaris a les Corts, cambres autonòmiques i ajuntaments; quotes i aportacions dels afiliats; activitats pròpies; gestió del patrimoni, donacions, herències i llegats, i fons que procedeixen de préstecs o crèdits.