Fallon va dimitir per assetjar la portaveu del seu partit al Parlament britànic

L'exministre de Defensa Michael Fallon va dimitir aquesta setmana per un escabrós episodi d'assetjament sexual a Andrea Leadsom, portaveu parlamentària del Partit Conservador i membre de l'equip de Govern de Theresa May. L'incident es va produir fa sis anys en una reunió parlamentària, quan Leadsom va dir que tenia les mans fredes i Michael Fallon va replicar, davant l'estupefacció dels seus col·legues: «Sé un lloc on les pots posar perquè s'escalfin». Leadsom havia expressat ja una queixa contra Fallon per «contacte físic involuntari» i per prendre's la llicència de passar-li un braç per les espatlles. L'assetjament no va anar aparentment a més, però la portaveu parlamentària i exministra de Medi Ambient ha hagut de compartir les reunions de gabinet a Downing Street amb el seu suposat assetjador fins a la seva dimissió aquesta setmana.

Leadsom precisament va demanar al Parlament màxima responsabilitat als partits polítics i va anunciar diverses mesures com el reforç d'una línia d'ajuda telefònica per a casos d'assetjament i abús sexual a Westminster. En la seva intervenció, va destacar la necessitat de donar assistència, en primer lloc, a les víctimes d'assetjament: «Si la gent se sent incòmoda, no és el correcte».

Fins a ahir semblava que Fallon havia dimitit per una conducta inadequada amb la periodista Júlia Hartley-Brewer, a qui va posar insinuantment la mà al genoll diverses vegades durant una xerrada en un bar. Hartley-Brewer va treure importància a l'incident, però diversos excol·laboradors de Fallon van reconèixer que podien haver-hi diversos incidents i que el ja exministre de Defensa «solia comportar-se d'una manera inadequada amb les dones, sobretot quan bevia alcohol».

Per altra banda, el Laborisme britànic va suspendre el diputat Kelvin Hopkins per un suposat cas d'assetjament sexual a una activista del partit, va informar la formació de l'oposició enmig d'una polèmica sobre aquest tipus de casos entre polítics.

L'activista Eva Etemadzadeh va revelar als mitjans que va fer la denúncia contra Hopkins fa dos anys, però que l'assumpte va ser tractat en el seu dia de forma interna, ja que el partit es va limitar a cridar-li l'atenció.

No obstant això, després de l'escàndol sobre denúncies d'assetjament que esquitxen diversos polítics, el Laborisme va comunicar que Hopkins, diputat per la circumscripció de Luton North (al nord de Londres), ha estat suspès mentre s'investiga el cas.