Foment diu que l'aturada general és "imperceptible" i Pimec la xifra en el 4%

La patronal Foment del Treball assegura que la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC està tenint un seguiment "imperceptible" a Catalunya, mentre que Pimec l'ha situat en poc més del 4,3% entre les pimes.

La principal patronal catalana, que debades ha intentat que la justícia il·legalitzés aquesta vaga en considerar que no estava motivada per causes laborals ni econòmiques, ha constatat, a partir d'informació aportada per les seves organitzacions territorials i sectorials, que el seu seguiment ha estat "pràcticament nul" en tots els àmbits.

Segons Foment, no ha tingut incidència en el transport públic, com tampoc en el sector de l'hostaleria i la restauració, el comerç ni en l'àmbit industrial.

"Els únics àmbits d'incidència de la vaga han estat condicionats per actes coercitius en termes de talls de carretera i altres", diu en un comunicat l'entitat que presideix Joaquim Gay de Montellà.

Foment sosté que es tracta d'una "vaga il·legal amb motivacions extralaborals, amb defectes formals i que ha estat convocada per un sindicat minoritari sense la suficient implantació per considerar-se legitimat per convocar una vaga general".

Per això, la patronal ha lamentat "la utilització abusiva i fraudulenta de l'exercici del dret de vaga, generant vulneracions d'altres drets fonamentals".

Pimec, de la seva banda, ha explicat que el seguiment de la vaga general per part dels treballadors de les pimes catalanes ha estat d'un 4,3% i que només un 28,4% de les companyies ha fet aturades puntuals per secundar les mobilitzacions convocades durant el dia d'avui per demanar la llibertat dels exconsellers i dels líders sobiranistes empresonats.

Per sectors, el seguiment en pimes de serveis ha estat del 4,4%; en comerç d'un 10%; en la indústria d'un 4%; en la construcció d'un 4% i en el sector primari d'un 3%.