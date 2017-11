El Vaticà investiga un cas d´abusos sexuals entre menors en el seu territori

El Vaticà va informar ahir que s'ha obert una investigació sobre presumptes relacions sexuals mantingudes entre menors en el preseminari Sant Pius X, a la Santa Seu i que allotja escolans i possibles nous seminaristes.

El Vaticà va dir en un comunicat que «en consideració dels nous elements sorgits recentment està en curs una nova investigació que llanci tota la llum sobre el que realment ha passat».

Va afegir que «com a conseqüència d'algunes denúncies, anònimes i no anònimes, des de 2013 es van fer investigacions en diverses ocasions, ja per part de superiors del preseminari com del bisbe de Como», de qui depèn aquesta institució.

«Els fets denunciats, que dataven d'anys anteriors i en els quals estarien involucrats alumnes coetanis entre si, alguns dels quals ja no estaven presents a l'institut en el moment de les investigacions, no van trobar una confirmació adequada», va afegir el comunicat. El periodista italià Gianluigi Nuzzi va presentar aquest mes un llibre titulat Peccato originale (Pecat original) en el qual es fa ressò del relat del jove polonès Kamil Tadeusz Jarzembowski sobre presumptes abusos comesos en aquesta institució. En el llibre Jarzembowski parla sobre «els abusos a la seva habitació a un altre seminarista, més de 140 vegades i dels quals ell era testimoni ocular, per part d'un pupil del rector que era més gran que ell i que després es va convertir en sacerdot».