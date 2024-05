Saps per què pasten els gats?

Les nostres mascotes són fascinants i és que, sempre saben com fer-nos somriure. A més, tenen uns comportaments molt curiosos i intrigants, els quals, avui, descobrirem. En aquest cas ens centrarem en els gats, aquests meravellosos felins tenen tendència a pastar (pressionar i manipular les potes, movent-les endavant i enrere) sobre superfícies suaus. Saps per què ho fan? T'ho expliquem!

Diversos factors poden influir en la tendència d'un gat a pastar. La genètica hi juga un paper important, ja que alguns gats poden tenir més predisposició genètica que altres. A més, l'entorn i les primeres experiències del gat poden afectar-ne el comportament. Els gats que van ser separats de les seves mares massa aviat o que no van tenir una criança adequada poden ser més propensos a pastar a l'edat adulta com un comportament reconfortant.

Coneix el comportament del teu felí i la teva connexió augmentarà notòriament / freepik

El paper de l'instint

El comportament de pastar en els gats també pot estar relacionat amb el seu instint de supervivència i la necessitat de mantenir un sentit de seguretat i pertinença. En pastar, els gats poden alliberar endorfines, cosa que els proporciona una sensació de calma i benestar. A més, els ajuda a difondre les feromones produïdes per les glàndules sudorípares de les potes, cosa que els permet marcar el seu territori i comunicar-se amb altres gats.

L'acció de pastar pot ser una forma en què els gats expressen el seu amor i afecte cap als seus amos, ja que sovint ho fan mentre estan arraulits a la falda del seu humà. Respondre al pastat amb carícies suaus i paraules tranquil·litzadores pot enfortir l'enllaç entre el gat i el seu amo, creant un ambient de confiança i seguretat mútues. Aquest és un comportament instintiu que es remunta a la infantesa primerenca del felí. Els gatets nounats pasten el ventre de la seva mare per estimular la producció de llet i promoure el flux d'aliment. A l'edat adulta, els gats poden continuar pastant com una manera d'expressar comoditat, seguretat i afecte.