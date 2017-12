Indignació per la imatge d'una nena bevent aigua en un bassal a Argentina

Una fotografia d'una nena mbya guaraní bevent aigua d'un petit bassal al terra d'una localitat de la província argentina de Missions ha commocionat la societat argentina.

La imatge va ser publicada per un jove anomenat Miguel Ríos en el seu compte de Facebook, després de fer-la dijous passat quan feia 38 graus a la capital de la província.

"Mentre el país es cala foc, aquesta nena guaraní s'hidrata al terra. Alguna cosa estem fent malament com a societat, no?", Va comentar Ríos després de pujar la imatge a la seva xarxa social, que ha estat compartida per milers d'usuaris.

El dolor que ha provocat aquesta fotografia s'ha propagat per les xarxes. Mentre alguns criticaven la publicació, Ríos va sostenir que la seva intenció va ser "que d'una vegada per totes es faci un debat social respecte a un problema, que moltes vegades com ningú reclama res, no es fa res, i els que haurien de fer alguna cosa, s'omplen els butxaques". I va afegir que "és una foto per qüestionar-nos moltes coses i que s'adonin d'una vegada per totes que ells no trien viure així, sinó que la situació en què viuen els porta".

A Misiones viuen uns 6.500 mbya en poc més de 200 llogarets. La seva principal font d'ingressos és la venda d'artesanies i sobreviuen de l'escassa assistència que els brinda la Direcció d'Afers Guaraníes.