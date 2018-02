El Senat portarà a la Fiscalia una carta d'un alcalde del PP plena d'insults

El Senat va anunciar que presentarà davant la Fiscalia una denúncia per la carta plena d'insults que l'alcalde del PP de Pajares de la Laguna (Salamanca), Juan Antonio Benito de Dios, va enviar a la cambra alta en resposta a la petició que retirés el nom franquista a un carrer del municipi en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica. Segons El País, en aquesta missiva, el primer edil d'aquest poble de poc més de 100 habitants qualificava de «comunista» el senador de Compromís Carles Mulet, que va sol·licitar el canvi; de « mamporrero» el president de la institució, Pio García Escudero, per enviar-li la petició; i d'«indigent mental» José Luis Rodríguez Zapatero, per promoure la Llei de Memòria Històrica. La irada resposta de l'alcalde va arribar després de rebre una carta signada pel seu coreligionari García Escudero donant-li trasllat de la petició del senador de Compromís.