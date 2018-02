Mil milions de dones no tenen cobertura legal davant la violència sexual a la llar

Més de 1.000 milions de dones de tot el món viuen a països on no existeix cap tipus de cobertura legal per fer front a la violència sexual comesa dins de la parella o per part d'un familiar, segons indica un estudi del Banc Mundial que alerta de l'«epidèmia» que hi ha en àmbit mundial sobre la seguretat de les dones. L'estudi «Tendències Globals i Regionals sobre la Protecció Legal de les Dones davant la Violència Domèstica i l'Assetjament Sexual», examina la situació en què es troba la meitat del planeta, que es troba en risc de patir abusos que van des del físic fins a l'emocional, passant per l'econòmic.

Els experts han analitzat la situació de 141 països de tot el món i han conclòs que, entre 2013 i 2017, el percentatge de territoris en els quals s'ha legislat per combatre la violència masclista ha augmentat del 71 al 76 per cent.

No obstant això, la protecció legal segueix sent molt menor per a determinats tipus de violència, de tal manera que els delictes sexuals comesos dins de la llar, per part d'una parella o d'un familiar, encara segueixen sense existir en més d'una tercera part dels països examinats, segons s'assegura en un comunicat emès per l'organisme internacional.

La meitat dels països no disposen de regulacions sobre els abusos econòmics, cosa que deixa desprotegides més de 1.400 milions de dones. El Banc Mundial inclou dins d'aquest apartat els abusos portats a terme per controlar l'accés de les dones a recursos no només de caràcter monetari, sinó també educatius i laborals, ja que equivalen a «una forma d'intimidació i coacció».

D'altra banda, en dos de cada tres dels països analitzats les dones que no estan casades però conviuen amb les seves parelles no tenen cap tipus de protecció, mentre que en un de cada cinc no hi ha lleis apropiades per castigar l'assetjament sexual en l'àmbit laboral.

L'estudi conclou que la violència exercida sobre les dones comporta danys per a la salut mental i física de les víctimes que poden derivar en major absentisme laboral i, per tant, menors ingressos. Les nenes es poden veure obligades també a deixar d'acudir a classe per evitar el risc de patir abusos.

L'eliminació de tota forma de violència contra dones i nenes és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per a l'any 2030, entre altres raons per la importància que comporta per a altres millores socials com la reducció de la pobresa o el foment de societats més igualitàries.

L'economista Quentin Wodon, coautor de l'estudi, ha advertit que «la violència per raons de gènere és una epidèmia global que posa en perill la vida de les dones i les nenes i té àmplies conseqüències negatives no només per elles, sinó també per als seus fills i les seves comunitats». «Posar fi a aquesta xacra és clau per al desenvolupament del capital humà de les dones i per a explotar la seva contribució al creixement econòmic», va afegir.

En aquest sentit, l'especialista en temes legals de gènere i també coautora de l'estudi Paula Tavares ha incidit que legislar sobre aquest tipus de violència «és un primer pas per protegir les dones», ja que, com exposa l'informe, «la protecció segueix sent feble a molts països».