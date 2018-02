Un grup de vint encaputxats assalta un hospital de Cadis per alliberar un narcotraficant

Els agents de la Policia Nacional de La Línea de la Concepción (Cadis) han obert una investigació després de l'alliberament per part d'un grup d'encaputxats d'un presumpte narcotràficant que es trobava a Urgències del Hospital i que havia estat detingut prèviament, segons han indicat a Europa Press fonts policials.

Els fets es van produir aquest dimarts al vespre quan després d'una persecució pels carrers de La Línea, el presumpte narcotraficant, pertanyent al conegut com a clan dels Castañitas, va ser detingut, sent traslladat a Urgències degut a les ferides produïdes durant la fugida.

Així, quan es trobava a les dependències sanitàries van irrompre entorn una vintena de persones encaputxades que es van emportar el detingut.

No obstant això, tot i la tensió produïda entre usuaris i professionals sanitaris, no hi va haver incidents majors. La Policia manté oberta una investigació per a la detenció del fugitiu, sobre el que ja pesava una ordre de reclamació policial.

Hores després de l'assalt, la Policia Nacional va aconseguir detenir a un dels encaputxats que va accedir a les Urgències de l'Hospital de la Línia de la Concepció.

Mentrestant, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat el dispositiu de policia està treballant per arrestar a la resta d'individus implicats en aquest fet.

A preguntes de la premsa al Congrés, el ministre ha assegurat que l'alliberat "no és un" narco "d'escala", és a dir, que no es tracta d'un "cap" de les organitzacions que trafiquen a la costa andalusa. "S'està analitzant el dispositiu especial i les càmeres per identificar a la resta", ha dit Zoido, convençut que "dins de poc" passaran a disposició judicial.