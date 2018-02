Macron accepta que la Constitució al·ludeixi de forma específica a Còrsega

El president de França, Emmanuel Macron, es va mostrar favorable que s'al·ludeixi de forma específica a Còrsega a la Constitució, com a forma de «reconèixer la seva identitat i ancorar-se a la República», però va rebutjar altres reivindicacions nacionalistes en matèria de llengua o residència. Macron ha realitzat la seva primera visita a l'illa des que va arribar a l'Elisi. El viatge ha arribat després de la recent victòria dels nacionalistes a les eleccions regionals de desembre de 2017, però el president gal va reiterar que no està disposat a cedir en algunes de les seves reivindicacions històriques.

Acompanyat per les banderes de França i la Unió Europea, Macron va rebutjar la proposta de cooficialitat per a la llengua corsa, argumentant que «a la República francesa hi ha una llengua oficial i és el francès». «El bilingüisme no és la cooficialitat», va postil·lar. També va rebutjar la iniciativa per fixar un «estatut de resident» a Còrsega, així com l'amnistia per als condemnats per la violència independentista que es va perllongar durant 40 anys, fins que els terroristes van deposar les armes l'any 2014. Macron no va tancar la porta a noves «formes de fiscalitat local», tot i que tenint en compte la solidaritat.