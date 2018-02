Chaves i Griñán no seran jutjats per associació il·lícita pels cas dels EROs

La Secció Primera de l'Audiència de Sevilla, que jutja el cas dels expedients de regulació d'ocupació (EROs) fraudulents, va dictar una interlocutòria en la qual va decretar la nul·litat parcial de l'acte d'obertura de judici oral, quant al delicte d'associació il·lícita -del que únicament acusava el PP-A-, i el deixa sense efecte. Això suposa que els expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán i els altres 20 exalts càrrecs del Govern andalús no seran jutjats per aquest delicte, pel qual l'acusació del PP-A demanava dos anys de presó per a cadascun.

En la interlocutòria el tribunal estima aquesta qüestió prèvia plantejada per la majoria de les defenses perquè «no recull, de cap manera, tots els elements necessaris perquè concorrin els requisits del delicte d'associació il·lícita», ja que «tan sols s'esmenta» el requisit referent a l'existència d'«una pluralitat de persones concertades».