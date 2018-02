Simon Manley ha esgotat el seu mandat de quatre anys a Espanya i ha sol·licitat una pròrroga d'un any més. Llicenciat a Oxford i format a Yale (Estats Units), parla espanyol amb un lleuger deix llatí perquè el va aprendre a Estats Units, «a Puerto Rico», fa broma. La seva dona és d'origen català, però explica que es van conèixer a Suïssa i, com a resultat, parlen francès en la intimitat. Manley subratlla aspectes clau de la cooperació bilateral entre el Regne Unit i Espanya en matèria de seguretat o d'investigació científica. Perquè el Brexit, el referèndum en què els britànics van apostar per desprendre's dels seus llaços amb Brussel·les, no implica la fi de la història comuna entre les dues nacions. «El Regne Unit ha deixat la Unió Europea però no se n'ha anat d'Europa», sentencia Manley.



Cinc mil investigadors espanyols treballen al Regne Unit. Com els afectarà el Brexit?

Ja està acordat amb la Unió Europea que tots els projectes d'investigació finançats fins al 2020 es mantindran tal qual. Els cinc mil investigadors espanyols que treballen al Regne Unit no tenen res a témer. Estem molt orgullosos de la seva presència i esperem que el Brexit no afecti els nostres programes d'investigació.

Serà possible?

Nosaltres tenim les dues millors universitats del món, Oxford i Cambridge. I col·laboren amb les universitats de Madrid, Barcelona o València. Confiem que aquesta col·laboració bilateral es mantingui viva.

Serveix el mateix per als jubilats britànics a Espanya?

Confiem en l'acord que vam signar amb la Comissió Europea al desembre. Ha quedat acordat l'accés al sistema de salut i de Seguretat Social. El proper pas serà com duem a terme aquest acord amb l'Estat espanyol i amb les comunitats autònomes.

Vostè ha de negociar amb l'Estat espanyol i després amb cada comunitat autònoma?

Afortunadament la clau de la negociació és amb la Comissió Europea, no estem negociant amb els 27 estats membres alhora. En una segona fase, una vegada s'hagi arribat a un acord amb el conjunt de la Unió Europea, haurem de veure com es desenvolupa tot això en l'àmbit nacional i, després, a nivell regional o autonòmic.

Està clar el calendari de la negociació?

Sí. I no hi ha tant de temps. Sortirem de la Unió Europea al març del ????. En la pròxima cimera del març d'aquest any esperem arribar a un acord definitiu sobre el període de transició i fins on ens ha de portar aquest trànsit. I a l'octubre esperem pactar quina serà exactament la relació del Regne Unit amb la Unió Europea.

Quina experiència pot oferir el Regne Unit a Espanya en relació amb Catalunya després de l'experiència del referèndum d'independència a Escòcia?

No té res a veure. La nostra història és una altra i una gran diferència és que els britànics no tenim una Constitució. La nostra posició respecte a Catalunya ha estat molt clara des del principi. Com la resta de països europeus, els britànics hem considerat que l'important era el respecte a l'Estat de dret que sustenta la democràcia, el respecte a la Constitució espanyola i que es guardi la unitat d'aquest país. El Regne Unit és un sol Estat, però té quatre seleccions nacionals de futbol.

Creu que si Catalunya tingués la seva pròpia selecció, les exigències nacionalistes es relaxarien una mica?

[Rialles] No ho sé, no ho sé. El nostre futbol és un resultat de la nostra història. Som un Regne Unit, resultat de la fusió d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord.

Com és la relació amb Espanya en matèria de seguretat?

És clau. Afrontem les mateixes amenaces. És impossible defensar la seguretat nacional del nostre país si no treballem amb els nostres socis europeus. El passat ???? vam patir cinc atemptats, una cosa desconeguda des de fa anys.