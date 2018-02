El Comitè Federal del PSOE blinda el poder de Pedro Sánchez

El Comitè Federal del PSOE, màxim òrgan entre congressos, va aprovar per unanimitat les seves noves normes internes, que reforcen el poder de l'Executiva de Pedro Sánchez i atorguen més capacitat de decisió a la militància, que tindrà l'última paraula en les aliances postelectorals. A la reunió, celebrada a la localitat madrilenya d'Aranjuez, van faltar els presidents d'Andalusia, Susana Díaz; Comunitat Valenciana, Ximo Puig; i Balears, Francina Armengol, per tenir agenda institucional. Tampoc va acudir-hi el president d'Astúries, Javier Fernández, que ja no és membre nat del Comitè en no dirigir la federació asturiana, en mans del «sanchista» Adrián Barbón.

Sí que van participar en la trobada els dirigents d'Extremadura, Guillermo Fernández-Vara; Aragó, Javier Lambán; i Castella-la Manxa, Emiliano García-Page. Aquests dos darrers van abandonar el Comitè abans que acabés, de manera que no van votar el nou reglament que desenvolupa els Estatuts del partit, igual que el secretari d'Organització del PSOE d'Andalusia, Juan Cornejo, i el portaveu socialista al Parlament andalús, Mario Jiménez.

Més enllà de les absències, les normes elaborades per l'equip de Sánchez no van provocar objeccions als territoris, tot i que les federacions autonòmiques que governen tampoc les van acollir amb entusiasme, ja que el reglament recentraliza el poder al voltant de l'Executiva federal i blinda Sánchez, al qual només podran cessar els militants, tot i que el Comitè federal podrà demanar que s'iniciï el procés de revocació.

Per part seva, Sánchez va exigir al president del Govern, Mariano Rajoy, que presenti ja el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat perquè aquesta és la «primera i principal obligació» d'un Executiu. El líder socialista va carregar contra la «pugna pel poder» entre les dues dretes de PP i Ciutadans, que estan provocant la «paràlisi» de la vida política.