Acusen l'advocat del president dels EUA de rebre 500.000 dòlars d'un oligarca rus

Michael Avenatti, l'advocat de l'exactriu porno Stormy Daniels, va assegurars que Michael Cohen, el lletrat del president nord-americà, Donald Trump, va rebre uns 500.000 dòlars d'un oligarca rus que ha estat entrevistat per l'equip del fiscal especial Robert Mueller, que es troba al capdavant de la investigació sobre la presumpta ingerència russa a les presidencials del 2016. Avenatti, que va suggerir a través del seu compte de Twitter que «els diners podrien haver estat utilitzats» per fer el pagament de 130.000 dòlars a Daniels després dels comicis en un intent per comprar el seu silenci perquè no revelés que va mantenir relacions sexuals amb el magnat novaiorquès, va assenyalar que el pagament del milionari rus hauria tingut lloc uns mesos després de les eleccions.

Els diners provindrien de l'empresari rus Viktor Vekselberg, que estaria vinculat al president rus, Vladímir Putin, segons la cadena de notícies nord-americana CNBC. «El senyor Trump i el senyor Cohen tenen moltes coses a explicar», va explicar l'advocat de Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels. No obstant això, el lletrat no va oferir cap detall sobre les seves fonts, tot i que va fer referència a diverses investigacions.