Decepció a Salamanca per la decisió de la FEB

Des de fa mesos, a Salamanca molta gent tenia coll avall que, aquesta temporada, la Copa es jugaria a la ciutat castellana perquè volien aprofitar la seva organització per commemorar els vint-i-cinc anys del club competint a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. La irrupció a darrera hora de la candidatura de l´Uni ja no va agradar als responsables del Perfumerías Avenida, però, tot i la substancial diferència entre les dues propostes, a Salamanca encara es confiava que la FEB apostés per ells i la decepció va ser majúscula. El club, a través de la seva pàgina web, va encaixar amb molta correcció la decisió de la FEB, rematant que la seva afició s´hagués de tornar a desplaçar, però, en canvi, el president de la Federacio de Castella i Lleó, Carlos Sainz, va ser menys políticament correcte a través de les xarxes socials. «La Federació designa la seu de la Copa del Rei a l´Uni Girona, equip que no va voler jugar la Supercopa i ara el premien. Ole, Ole i Ole», va escriure Carlos Sainz, que, durant molts anys, ha estat el directiu de la Federació Espanyola de Bàsquet amb més incidència sobre el bàsquet femení i habitual cap d´equip de la selecció absoluta en les principals competicions internacionals.

Entre els aficionats, la lògica decepció i barreja, per xarxes socials, entre els que afirmaven «doncs haurem de conèixer Girona» i els que demanaven no fer el desplaçament com a mostra de rebuig a la decisió de la FEB. L´anomenada «Marea Azul» ha estat sempre l´afició que més s´ha mobilitzat en el món del bàsquet femení a Espanya i, per exemple, l´any passat a Sant Sebastià els seguidors del Perfumerías Avenida eren, de lluny, els més nombrosos. Aquest cop, però, hauran d´anar més lluny, fins a Fontajau, on la capacitat, per sobre dels cinc milers d´espectadors, millora molt la del Josean Gaska de Sant Sebastià.