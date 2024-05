El Barça renova Pau Cubarsí

FC Barcelona ha fet oficial l'ampliació contractual d'un dels seus futbolistes amb major projecció futbolística. Pau Cubarsí estarà vinculat al club blaugrana fins el 30 de juny de 2027, amb una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros.

El defensa blaugrana ha signat el seu nou contracte aquest dijous al matí en un acte amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresident primer, Rafa Yuste; el directiu responsable del Futbol Formatiu, Joan Soler; i el director esportiu del Club, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

Tal com avança el diari SPORT, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la renovació del futbolista d'Estanyol estava ja més que encarrilada, després d'haver aconseguit un principi d'acord. Tan sols falta oficialitzar-ho i dur a terme l'acte de renovació, amb la signatura de Cubarsí en el seu nou contracte.

El futbolista va signar la seva última renovació el passat estiu, el 2023, quan encara militava en el Juvenil A, per la qual cosa la seva vinculació era l'habitual en aquests casos: tres anys de durada, fins el 30 de juny de 2026, perquè és el màxim permès en un futbolista menor d'edat. A més, la clàusula creixerà de manera exponencial, igual que la seva nova fitxa, que ha quedat totalment obsoleta.

Als seus 17 anys, s'ha erigit com un dels centrals titulars del Barça de Xavi. La seva eclosió no té precedents i, al costat de Fermín López i Lamin Yamal, s'ha convertit en una de les sensacions de la temporada per la seva prematura edat.

El 18 de gener feia el seu debut oficial en el partit de Copa en el camp d'Unionistes (1-3) i ara, menys de quatre mesos després, ja ha aconseguit la vintena de partits amb el primer equip havent-se guanyat un lloc en l'eix de la defensa. Han estat partits d'alt nivell, com el dia del seu debut a la Champions davant el Nàpols, quan es va erigir en l'MVP del partit de tornada disputat a Montjuïc.