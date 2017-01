El Barça prepara la Copa davant de més de 10.000 aficionats al Miniestadi

Un total de 10.408 espectadors, la majoria nens, van assistir ahir al matí al Miniestadi al tradicional entrenament de portes obertes que el Barcelona acostuma a organitzar durant les festes nadalenques. Els aficionats més joves van poder seguir de prop tots els seus ídols, inclosos Leo Messi, Luis Suárez, Neymar i Javier Mascherano, els quals tot just dilluns s´havien reincorporat als entrenaments després de gaudir d'uns dies més de vacances que la resta dels seus companys.

El futbolista més aclamat pels aficionats va ser Messi, al qual alguns dels aficionats van demanar que renovi amb el club blaugrana, el contracte del qual acaba al juny de 2018. La plantilla blaugrana, amb l'única baixa de Jasper Cillesen, que va tornar de les seves vacances amb una lesió muscular al soli de la cama esquerra, es va exercitar durant més d'una hora per preparar l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei que es disputarà demà (21.15, Gol) a San Mamés.

Els clàssics rondos, els exercicis de conservació de pilota i els esperats partits de 5 contra 5 en espai reduït van entretenir un públic molt jove que no va parar d'aclamar els seus ídols. Els aficionats més afortunats es van emportar de record una pilota de les desenes que els futbolistes blaugranes van llançar a la grada després de finalitzar la sessió.

Al final d'aquesta, els jugadors de la primera plantilla van signar autògrafs i es van fotografiar amb els aficionats, especialment amb el grup de seguidors amb mobilitat reduïda als quals el club sempre ofereix una atenció especial en aquest tipus d'actes.

Després de la sessió, jugadors i tècnics i una representació de la junta directiva del Barcelona van visitar, com és habitual en les dates nadalenques, alguns dels principals hospitals de la ciutat per dibuixar un somriure i lliurar regals als nens malalts que no poden celebrar el Nadal a les seves cases. Abans els jugadors es desplegaven per tot Catalunya però des de fa uns anys només es concentren en centres de la capital catalana.

La comitiva es va repartir en vuit centres hospitalaris barcelonins, als quals van acudir després de l'entrenament celebrat al Miniestadi davant de més de 10.000 seguidors. Tot i el bon ambient, aquesta vegada la grada no es va omplir i no es va viure la bogeria col·lectiva d´altres ocasions.

La representació més nodrida va ser la que va visitar l'hospital de San Joan de Déu, que va comptar amb la presència de Gerard Piqué, Neymar, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, l'assistent tècnic Robert Moreno i els directius Jordi Cardoner i Xavier Vilajoana.

Uns dels joves més afortunats van ser els pacients de l'Hospital de Nens de Barcelona, on van anar l'argentí Leo Messi, l'uruguaià Luis Suárez, el membre del cos tècnic Pepe Costa i el directiu Jordi Moix.

L'argentí i l'uruguaià van coincidiramb l'exjugador de l'Espa­nyol Joan Capdevila, ja que el seu fill es troba ingressat en aquest centre recuperant-se d'una malaltia.

Els encarregats de repartir regals a l'hospital Vall d'Hebron van ser Ivan Rakitic, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Jordi Alba, Jordi Masip i el segon entrenador, Juan Carlos Unzué, als quals se´ls va sumar la directiva Maria Teixidor.

Fins a l'hospital de Sant Pau s'hi van acostar Arda Turan, Javier Mascherano, el preparador físic Rafel Pol i el membre de la junta directiva Emili Rousaud, mentre que a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol hi van anar Marc-André ter Stegen, Rafinha Aclántara, el membre del cos tècnic Antonio Gómez i el directiu Jordi Calsamiglia.

El tècnic del primer equip, Luis Enrique Martínez, va ser l'encarregat de visitar l'hospital de Barcelona acompanyat per Sergio Busquets, Jérémy Mathieu, el psicòleg Joaquín Valdés i el directiu Pau Vilanova.

La casa Ronald McDonald, de la seva banda, va comptar amb la presència de Lucas Digne, Aleix Vidal i el preparador Joan Barbarà, mentre que fins al Cottolengo Pare Alegre s'hi van acostar Jasper Cillessen, André Gomes i el també tècnic Edu Pons. La visita als hospitals per part de membres del club blaugrana s'emmarca dins de la campanya de la Fundació del FC Barcelona «Un somni per a un regal».