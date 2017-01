2.528 valents desafien el mal temps a Montilivi

Degut al mal temps i a les pluges que han estat presents a Girona durant tot el cap de setmana, Montilivi ha presentat una de les pitjors entrades de la temporada davant el Sevilla Atlètic. No obstant, han estat 2.528 les persones que s'han acostat fins a l'estadi per ajudar a l'equip. Tot i la pluja, que no ha cessat durant els 90 minuts i el fred intens que feia l'afició no ha parat d'animar durant els 90 minuts.

Sobre el terreny de joc, no s'ha vist tampoc el millor futbol de la temporada per culpa de l'estat del terreny de joc. Tot i els rumors que podia haver perill de suspensió, l'enfrontament s'ha disputat i tant Girona com Sevilla Atlètic han tingut molts problemes per fer rodar la pilota per sobre la gespa. Els tolls d'aigua que s'acumulaven en diferents zones del camp feia molt difícil la circulació de la pilota.