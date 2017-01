L'Espanyol recupera sensacions davant un tímid Granada

L'Espanyol torna a guanyar tres jornades després i s'apunta la primera victòria del 2017 després d'assolir ahir un triomf còmode contra un Granada que va plantar cara empatant el gol inicial de Reyes, però que es va desinflar després del descans i finalment va claudicar.

La intensitat i la fam dels locals va tenir la seva recompensa. El domini era blanc-i-blau i als 11 minuts l'Espanyol s'avançava amb un xut de Reyes que entrava per l'escaire de la porteria d'Ochoa. El Granada estava grogui i els de Quique Sánchez Flores, molt endollats. Jurado va tenir el segon però va xutar massa fluix. El 2-0 estava a punt de caure però va ser l'empat el que va pujar al marcador quan Pereira va marcar de falta enganyant la tanca defensiva. Tot i les taules, els de casa mantenien el seu domini. La intensitat s'havia rebaixat, però l'aposta de joc de bandes i velocitat seguia efectiva. La defensa del Granada estava esgotada. I, de fet, en el 32 ha arribat el 2-1 gràcies a Piatti des del punt de penal, amb assistència de Jurado.

Lucas Alcaraz va intentar revitalitzar el seu equip amb dos canvis al descans: van entrar Gabriel i Ponce per Boga i Tabanou. Encara que no hi havia fórmula per frenar l'Espanyol. Marc Navarro, que debutava a Primera, va posat el 3-1 en el 48 amb una excel·lent fuetada des del vèrtex dret de l'àrea.

Tot i tenir el partit encarrilat i el marcador sota control, els de Quique Sánchez Flores encara van buscar ampliar la sentència. Els blanc-i-blaus mantenien la seguretat defensiva i seguien incisius a dalt amb Piatti, Reyes, Hernán i Moreno com a homes més avançats i perillosos. El Granada, de la seva banda, amb prou feines examinava els reflexos de Diego López, que va aparèixer en escasses i assequibles situacions.

El conjunt andalús era inofensiu i no donava signes de poder revertir la situació. A mesura que el rellotge anava avançant, les revolucions del conjunt local van descendir. Ja no hi havia risc de perdre els tres punts i el tècnic blanc-i-blau ni tan sols va esgotar el tercer canvi.