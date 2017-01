El Barça tanca la primera volta de la Lliga com l'equip més golejador (51)

El Barcelona ha acabat la primera volta de LaLiga Santander amb 51 gols, la qual cosa el converteix, amb una mitjana de 2,68 gols per partit, en l'equip més realitzador de la primera meitat del campionat. Aquesta xifra supera, a més, l'aconseguida en les dues primeres campanyes de Luis Enrique com a tècnic, ja que la temporada passada el Barça va acumular 47 gols a l'equador de la competició, i en la campanya 2014-15 va aconseguir-ne 48.

En aquesta primera meitat de curs, l'argentí Leo Messi i l'uruguaià Luis Suárez, tots dos amb 15 gols, lideren la taula de realitzadors tant de l'equip català com de la Lliga, amb tres gols més que el davanter del Reial Madrid Cristiano Ronaldo. Messi porta una mitjana de 0,93 gols per partit i Súarez, de 0,83. En total, són 11 els futbolistes blaugranes que han vist porta a la Lliga en les 19 primeres jornades: Messi i Luis Suárez (15), Neymar i Rafinha (5), Arda (3), Rakitic i Piqué (2), i Jordi Alba, Aleix Vidal, Mathieu i Denis Suárez (1).

El Barcelona és també l'equip de Primera més assistent, empatat amb el Reial Madrid (35). Neymar, amb sis assistències, i Suárez, amb cinc, són els blaugranes més destacats en aquest apartat. Segons dades distribuïdes pel club català, el Barça també tenen la millor mitjana de possessió (66,39%), i és el que més passis porta realitzats en la competició (11.761, dels que 10.199 han estat bons), a més de ser el que més vegades ha rematat als pals (12). Els homes de Luis Enrique han efectuat, fins ara , 319 trets, dels quals 120 han anat a porta. En aquest apartat, Messi i Cristiano són els dos futbolistes més prolífics de tota la competició, amb 35 remats cadascun.

D'altra banda, el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, va dir ahir en la presentació de la campanya contra la discriminació al futbol «Sense respecte no hi ha joc» que els clubs «no han d'entrar en el debat polític», però sí que poden «transmetre valors» a la societat. «El Barça el 2003 va eradicar la violència del seu estadi, però anem més enllà. Els clubs no hem d'entrar en el debat polític, però sí que podem transmetre valors. En la formació, al Barça vivim aquesta responsabilitat amb molta passió», va declarar el mandatari blaugrana. El president del Barça va participat ahir en l'inici d'aquesta campanya d'educació contra la intolerància a través del futbol al costat dels presidents del Madrid, Florentino Pérez, i del Juventus, Andrea Agnelli, amb la sotsdirectora general de Ciències Socials i Humanes de la UNESCO, Nada Al-Nashif, i el president del Grup Prisa, Juan Luis Cebrián.