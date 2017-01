El Celta busca fer bo l'1-2 del Bernabéu contra un Madrid ple de baixes a la Copa

La història del Reial Madrid posarà a prova el mínim avantatge del Celta de Vigo en la tornada de quarts de final de la Copa del Rei, un duel al qual l'equip gallec arriba més descansat després de la rotació massiva que va realitzar a Anoeta i que pot significar el primer KO de Zinedine Zidane en una eliminatòria, amb set importants baixes.

És un nou repte per al grup entrenat per Eduardo Berizzo, que prefereix eludir el paper de favorit malgrat l'1-2 que porta del Santiago Bernabéu, conscient de la facilitat que té aquest Reial Madrid per remuntar eliminatòries.

Els gols de Iago Aspas i Jonny, però, fan somiar al vestidor celeste amb repetir la gesta de fa un any davant l'Atlètic, també a quarts de final de la Copa. El Celta s'aferra al seu bon moment de forma ja la seva solidesa a Balaídos - aquest any només el Leganés, Atlètic i Sevilla han guanyat allà- per aconseguir, per segona temporada consecutiva, les semifinals.

El Madrid buscarà la remuntada tot i una plaga de lesions que no té fi. Zidane veu com Dani Carvajal, Raphael Varane, Pepe, Marcelo, Luka Modric, James Rodríguez i Gareth Bale omplen l'enfermeria i haurà d'improvisar, sobretot, en defensa. Kiko Casilla jugarà a la porteria. Danilo i Fabio Coentrao ocuparan els laterals tot i tenir molèsties i Isco serà la novetat al mig del camp madridista.