Marc Gasol negocia convertir en una acadèmia de la NBA l´escola de Girona

Marc Gasol està negociant convertir en una acadèmia de la NBA la seva escola de bàsquet a Girona. Així ho va reconèixer el pivot català en una entrevista al programa Tu diràs, de RAC-1, la passada nit. Marc Gasol, que va jugar dues temporades a l'Akasvayu abans de fer el salt als EUA, i que sempre ha proclamat la seva estima per la ciutat, continua disposat a fer passes per fer evolucionar el club que va crear fa uns anys.

Durant les dues temporades que va jugar amb l'Akasvayu, Marc Gasol va enamorat-se de la ciutat de Girona. Tant és així, que fa tres anys va decidir fundar l'Escola de Bàsquet Girona Marc Gasol, un club petit però amb molta ambició i que, en paraules del pivot dels Memphis, té voluntat de «créixer, fer les coses bé i cada dia millor».

En declaracions al programa de RAC1 Tu diràs, Marc Gasol va assegurar dimarts que l'escola vol fer un pas endavant: «Estem mirant opcions amb la NBA perquè sigui una de les acadèmies a Europa». Gasol va reconèixer converses amb la lliga nord-americana i va afirmar que aquesta està «mirant opcions, tenen ganes de créixer i en això estem». Gasol també va parlar del seu estat físic: «La lesió està totalment oblidada, ara que aviat farà un any que me la vaig fer».

A banda d'aquest objectiu, l'Escola Bàsquet Girona Marc Gasol, que des de l'estiu passat dona al seu nom més protagonisme a la ciutat i ha adoptat com a colors corporatius el blanc i el vermell, té sobre la taula la possibilitat de fer per a la temporada que ve un equip sènior. Marc Gasol en va parlar en una entrevista al Diari de Girona l'agost passat, com un dels aspectes per fer créixer l'entitat, a banda de pensar a tenir un pavelló propi abans de cinc anys. El club ja s'ho havia plantejat per aquest mateix curs però finalment ho va descartar per poder-ho treballar amb més marge de temps. Gasol es plantejava disposar d'una plaça a EBA o a LEB Plata per donar sortida als jugadors que vagi formant a la seva escola.