L'Uni podrà disposar d'Ibekwe

L'Spar Citylift Girona viatja avui a Vitòria per jugar demà contra l'Araski (21.00) el segon partit de la semifinal de la Lliga Femenina. I ho farà amb Ify Ibekwe a l'expedició, preparada per reaparèixer després d'haver-se quedat a la banqueta dissabte, en el partit d'anada de la sèrie, a Fontajau, afectada per una regirada de turmell que s'havia fet uns dies abans. Els tècnics de l'Uni van decidir no forçar-la (si el partit hagués anat igualat, probablement hauria sortit, però les gironines se'l van endur per un còmode 80-51), i la previsió és que demà ja estigui a disposició d'Eric Surís. Qui no estarà a Vitòria, com era previsible, és Kristina Alminaite, amb una lesió al soli que hauria de superar per jugar el primer partit de la final, el dia 29, en cas que les gironines s'hi classifiquin.

El partit de dissabte a Fontajau va tenir poca història. L'Araski, que en la semifinal de la Copa de la Reina havia posat molts problemes a l'Uni, va trobar molt a faltar la lesionada Roundtree. La consigna a l'Spar Citylift Girona és resoldre l'eliminatòria per la via ràpida i segellar el bitllet per a la final demà. D'aquesta manera es disposaria de més d'una setmana per preparar l'inici de la sèrie definitiva per el títol, que avui ja podria tenir el Perfumerías Avenida classificat si obtè el segon triomf davant l'Uni Ferrol. En cas que l'Araski forcès el tercer i definitiu partit, aquest es jugaria a Fontajau dissabte (18.30).

L'Uni va afrontar el partit de dissabte amb diverses jugadores tocades. A banda d'Ibekwe i Alminaite, que no van jugar, Rosó Buch va actuar amb molèsties al turmell, mentre que Peters havia deixat enrere un procès víric que l'havia deixat diversos dies de la setmana passada sense entrenar. De cares al partit de demà, Surís espera tenir a disposició totes les jugadores, excepte Alminaite.

L'equip gironí es trobarà demà a Mendizorroza un gran ambient. L'afició de l'Araski, que es va fer notar a Fontajau tant a la Copa com dissabte en l'inici de la semifinal de la Lliga, ha preparat una gran rebuda a l'equip perquè, més enllà del resultat, es pugui celebrar una temporada històrica per a les vitorianes. L'Araski, debutant a la màxima categoria del bàsquet femení aquesta temporada, ha arribat a ser semifinalista de Copa i de Lliga.