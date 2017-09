La Reial Societat, també forta a Europa

La Reial Societat i el Vila-real van tenir un bon inici de Lliga Europa en derrotar a casa el Rosenborg (4-0) i l'Astanà (3-1), mentre que l'Athlètic de Bilbao va treure un empat de Berlín en el seu partit davant l'Hertha (0-0). Així, la Reial Societat va iniciar amb golejada la fase de grups després d'una primera meitat excelsa i dos gols del central Diego Llorente davant un Rosenborg decebedor. Els donostiarres, 3 anys després de la seva última participació a Europa, van sortir a guanyar des del xiulet inicial, amb ganes d'agradar a la seva afició i amb el joc i eficàcia que exhibeix en aquest inici de temporada.

Paral·lelament, un espectacular gol de Cédric Bakambu al minut 72, que va posar el 2-1 al marcador en el pitjor moment del seu equip, va facilitar la victòria d'un desdibuixat Vila-real davant un rival que va tenir una millor actuació del que s'esperava.

Per part seva, l'Athletic va empatar a zero en la seva visita a l'Hertha Berlín en un partit en el qual va tenir un bon inici, però no va saber aprofitar les ocasions.