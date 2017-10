Vicenç Fernández: «La victòria ens anirà bé per créixer i agafar confiança»

L'1-4 que el Palamós va aconseguir diumenge a Horta permet a l'equip que entrena Vicenç Fernández respirar i escapar del descens. El tècnic, que va viure la victòria in situ per primer cop (a Granollers no hi va poder anar per feina), valora aquest resultat molt positivament: «Ens anirà bé per créixer i guanyar confiança. També ho mereixíem perquè l'equip porta setmanes treballant bé». Revelava també que al final del partit havia entrat al vestidor per «felicitar» els seus jugadors. «Els vaig dir que amb aquesta implicació, treball i actitud els resultats arribaran». També va elogiar la feina del porter Albert Quintanas. «Ens ha salvat. És tota una garantia».