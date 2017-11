El Barça s´encalla a Atenes i ajorna la classificació

El Barça no va passarde l'empat a Grècia (0-0), davant un Olympiacos que ho va fiar tot a la seva defensa i el tenacitat i li va permetre sumar el primer punt després de quatre jornades disputades. Els blaugrana segueixen líders del grup, però van desaprofitar a Atenes una ocasió per aconseguir matemàticament l'accés a vuitens, que podran fer-ho si treuen com a mínim un punt en la següent jornada, contra el Juventus a Torí.

El Barcelona va sortir amb un 4-4-2, amb Messi i Luis Suárez com a referents en atac, i amb l'entrada per les bandes de Sergi Roberto (que va acabar lesionat en el 43) i Denis Suárez. Sense dos referents clars en els extrems, al Barcelona li va ser millor en els contraatacs que en les accions de domini i atac en el camp de l'Olympiacos. Als blaugrana se'ls s'espessia el partit quan dominaven en el camp de l'Olympiacos, on els costava trobar línies de passada. Tot això, sense gaire velocitat, va motivar que la pilota no es mogués amb perill i que la defensa de l'equip grec visqués sense dificultats durant un bon tram del xoc.

Luis Suárez, que va tenir ocasions molt clares, va tornar a sentir-se molt sol davant, encara que tampoc va estar molt afortunat quan els seus companys el van buscar.

El Barcelona va marcar en el 18, en una ràpida acció de Messi amb Denis, però l'acció va ser anul·lada per fora de joc del gallec. Dos minuts més tard, novament els dos jugadors van protagonitzar la millor jugada dels blaugrana en el primer temps, quan en un llançament de córner, en una acció de pissarra, Messi va rebre la pilota, després d'una sèrie de bloquejos en l'àrea, i el meta Proto va treure l'esfèric amb dificultats després que se li enverinés. El joc i aproximacions del Barça apuntaven a un gol en els minuts vint, però quan a Luis Suárez se li va presentar al 22, però el seu xut va sortir una mica desviat quan hi havia encarat al porter de l'Olympiacos.

Al Barcelona li anava millor quan les seves jugades arrencaven a la contra, en les poques accions en què l'Olympiacos es tirava endavant, en tímides accions que, tot i això, van poder donar-li algun ensurt al Barça, com en dues faltes d'entesa entre Umtiti i Ter Stegen. En l'últim tram del primer acte, Messi ho va intentar en una falta directa, que el porter va treure sense problemes, i en el bàndol contrari, Fortounis es va despenjar en un ràpid contraatac, que va acabar amb una doble intervenció de Ter Stegen.

Amb la lesió de Sergi Roberto, i l'entrada de Deulofeu, el Barcelona va plantejar la segona part amb l'atacant català obert a la banda dreta, i des d'aquest sector ja en el 55 va generar una acció que va obligar a l'Olympiacos a treure el millor de si per contrarestar el perill. Els de Valverde no van saber aprofitar una errada d'Engels, en què Suárez es va fer amb la pilota i va preferir cedir-lo a Messi, que no va saber resoldre en una acció clara de gol.

Una bona sortida en transició del Barcelona va propiciar una acció de gol, com en el tret que va connectar al 72 Luis Suárez, però un defensa es va tirar a terra per neutralitzar l'acció.

En els últims vint minuts, l'Olympiacos va recular fins al punt que quan el Barcelona portava el pes del partit, endarreria línies per tancar-se encara més amb dues línies poblades que impedien als blaugrana trobar espais. Luis Suárez, al 80, novament va tenir una nova clara ocasió de gol. En una assistència de Messi, l'uruguaià va quedar habilitat davant el porter i en l'intent de vaselina, la pilota va acabar a la part posterior del travesser. Un minut després, una altra vegada la va tenir Suárez en un xut amb l'esquerra que va acabar amb la pilota a córner. L'empat entre Sporting i Juventus en l'altre partit fa que l'empat d'ahir sigui menys dolent.