Posse es jugarà el càrrec en la visita de l'Olot a l'Ebre

Les quatre derrotes consecutives que encadena l'Olot, i que l'han fet caure a la penúltima posició del grup tercer de Segona B, han deixat molt tocat el crèdit del tècnic Martín Posse. Els garrotxins practiquen un bon futbol, però no sumen, i en la categoria de bronze sovint s'ha d'aparcar l'estètica per una versió més resultadista. Amb només una victòria en dotze jornades (vuit punts en total), i acumulant quatre partits perdent seguits (Ontinyent, Llagostera, Alcoià i Cornellà), el més probable és que Posse es jugui el càrrec diumenge en la visita a l'Ebre. Una nova derrota podria ser determinant per provocar un canvi a la banqueta.

El secretari tècnic Sergi Raset admet que «volem que ens vagi bé amb aquest tècnic, ell es veu amb cor de tirar-ho endavant, però també és veritat que així no podem seguir, hem de reaccionar». De moment, les mesures dràstiques estan ajornades fins veure què passa diumenge en la visita a l'Ebre. Raset, com a exjugador, coneix perfectament la llei del futbol i malgrat reiterar que donen suport a Posse també admet que «no revelo res si dic que caldrà prendre decisions si no som capaços de capgirar la dinàmica».

Diumenge, contra el Cornellà, es va repetir una situació que aquest curs ha sigut habitual en els partits de l'Olot, sobretot al Municipal. Els de Posse van fer prou mèrits per guanyar, però van veure com en la recta final el Cornellà aprofitava les seves ocasions per endur-se la victòria (1-3). Raset indica que «estem preocupats, els resultats no acompanyen tot i que l'equip juga bé i no ha sigut inferior a cap rival». La del cap de setmana va ser, segons el secretari tècnic garrotxí, «una nova patacada» que «ha deixat els ànims del grup tocats». Sergi Raset apel·la a la reacció diumenge amb l'Ebre: «això és futbol i pot passar qualsevol cosa. Ara estem en una dinàmica de falta de confiança, però s'ha de competir. Ara cal prioritzar això, competir, a jugar bé. Que no ens facin gols».

El calendari tampoc permet ser gaire optimista perquè l'Olot ha fallat, sobretot a casa, amb rivals de la «seva» lliga com el Peña Deportiva, el Llagostera o l'Aragón. I ara vindran els equips més temibles, aquells que lluiten per l'ascens. Després de visitar l'Ebre arribarà el Vila-real B al Municipal. I el següent partit a casa serà contra el Mallorca, el líder indiscutible de la categoria que encara no ha perdut cap partit.

No està sent aquesta una bona temporada per als equips gironins de Segona B. El Peralada, com l'Olot, ocupa zona de descens, mentre que el Llagostera està situat a la zona de promoció. En la jornada de dimecres, tots tres representants gironins van caure derrotats, frenant una vegada més la seva reacció.