L'Espanyol, a la recerca de la primera victòria lluny de Cornellà

L'Espanyol, prou sòlid a casa aquesta temporada, no se n'acaba de sortir a fora, on encara no ha guanyat sumant un parell d'empats i encaixant fins a tres derrotes. És per això que aquesta tarda (18:30), l'equip de Quique Sánchez Flores intentarà guanyar per primer cop lluny de Cornellà contra l'Alabès, el pitjor equip de Primera, cuer amb només 3 punts. Dídac Vilà torna a la convocatòria després de no ser-hi la setmana passada. Els locals tenen les baixes d'Héctor Hernández, Víctor Laguardia i Carlos Vigaray.