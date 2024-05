El Peralada cau a Castelldefels i gairebé diu adéu a les opcions de play-off

Derrota cruel del Peralada al camp del Castelldefels que el deixa virtualment sense opcions de classificar-se pels play-off. Els d'Alex Marsal han pagat car el fet de jugar contra un equip que estava obligat a guanyar per no confirmar matemàticament el descens i no han estat prou contundents en el tram final per salvar, com a mínim un punt.

El Castelldefels es va avançar abans d'arribar a l'hora de joc amb una diana de Marimon, però els empordanesos van reaccionar només set minuts després amb la diana de l'empat de Marin. Aquest gol enviava els del Baix Llobregat a la Lliga Èlit i en els últims instants s'han bolcat a l'atac a la desesperada, fins que en un córner en temps afegit han trobat el segon gol a través, novament, de Marimon. Amb aquest resultat, només un miracle de dimensions estratosfèriques en les pròximes dues jornades permetria al Peralada fer-se amb l'última plaça de play-off.