Neymar esclata a plorar i nega tenir cap tibantor amb Emery i Cavani

El davanter de la selecció brasilera i estrella del PSG francès, Neymar Jr, va assegurar ahir després del triomf contra el Japó (3-1) a Lilla que està molt feliç al seu club i va negar qualsevol problema tant amb el seu entrenador Unai Emery, com amb el davanter uruguaià Edinson Cavani. Neymar va afirmar que l'incomoden «les històries que s'estan inventant», en relació amb la informació que dijous va publicar l'Équipe, que apuntava a un deteriorament de la relació entre el brasiler i Emery. «És una situació molt incòmoda perquè és tot mentida. Jo no tinc cap problema amb Cavani, no tinc cap problema amb el meu entrenador, sinó tot el contrari», va manifestar el futbolista brasiler, que va posar a plorar a la conferència de premsa després dels elogis del seu seleccionador, Tite. «Vaig sortir del Barcelona feliç i continuo feliç», va sentenciar Neymar.