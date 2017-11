Medina (Palamós) és, amb set gols, un dels pitxitxis de Tercera

Contra el Gavà (3-1), el davanter del Palamós, Marc Medina va anotar el seu segon doblet de la temporada, l'altre el va aconseguir al camp de l'Horta (1-4). En aquests moments i a manca de tres jornades per acabar la primera volta el golejador del degà ja suma el mateix nombre de gols que en tota la temporada passada. Les set dianes de Medina el converteixen, a més a més, en el màxim golejador de la categoria, un honor que comparteix amb cinc jugadors més, Sergi Arranz (Horta), Sergi Moreno (Ascó), David Jiménez (Europa), Javier Puado (Espanyol B) i Raúl Torres (Terrassa). Marc Medina es mostrava satisfet el passat diumenge pels dos gols però «sobretot per la victòria de l'equip i més perquè era a casa on ho hem de guanyar tot». Medina va ser objecte del penal que va significar l'empat a un i a més l'expulsió del visitant Éric Pujol. Segons el killer gironí «el Gavà va haver de jugar poc més d'un quart d'hora amb un home menys i això es nota».

El golejador assegura que «hem d'arribar al Nadal amb més de 20 punts perquè els últims deu partits de Lliga seran molt complicats». El sostre golejador de Medina és el de fa dues temporades quan es va enfilar a les 13 dianes. Preguntat per si tornarà a assolir el guardó que Ràdio Palamós entrega al màxim golejador del degà, Medina afirma que «és aviat perquè en Bonaventura (4 gols) demà fa un hat-trick i estem set a set, així que m'ho prenc amb calma».