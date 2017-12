Un Palafrugell amb la moral renovada vol seguir lluitant per la salvació

Gairebé sense descans, torna aquest dimecres l'OK Lliga d'hoquei sobre patins amb motiu de l'onzena jornada, en plena lluita per decidir les vuit places de la pròxima edició de la Copa del Rei, i per al lideratge entre Barcelona i Liceo. El Citylift Girona ja va disputar el seu duel, per avançat, contra l'Asturhockey, golejant-lo per 6-1. Avui serà el torn dels altres dos representants gironins.

El Corredor Mató Palafrugell, amb la moral renovada per la victòria a la pista del Voltregà, rep el Noia (13.00) amb ganes de seguir retallant punts a la zona de permanència, que ara marca el Lloret amb 10, 4 menys que l'equip de Xavier Garcia Balda. Els selvatans, per la seva banda, afronten una complicada sortida a La Corunya (12.30), amb l'objectiu de seguir allunyant-se del perill. El Barcelona, rival del Liceo al capdavant de la classificació, té un difícil partit al Palau contra l'Igualada, que segueix una bona ratxa de resultats en els últims partits i que ja li ha causat més d'una sorpresa al líder en la seva pròpia pista.

En altres partits de la jornada, el Reus, tercer, rebrà a casa a l'Alcoi, immers en la lluita per ficar-se a la zona copera, el mateix que Vendrell i Voltregà, que s'enfrontaran en un partit molt igualat. L'Alcoi, precisament, serà el rival del Girona dissabte que ve en un partit que pot ser determinant per a certificar el bitllet per a la Copa del Rei.



Jornada a Primera Nacional

Avui també hi ha jornada a Primera Nacional. El Shum Frit Ravich, quart amb 12 punts, té una magnífica oportunitat d'entrar en zona d'ascens a l'OK Lliga contra el Mataró, segon, amb 14. Els selvatans, amb el suport de la seva afició, afronten el duel aquest migdia a les 12.30. El Shum ve de treure un empat a la pista del Sant Cugat en l'anterior jornada del campionat (2-2).