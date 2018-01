Yerry Mina arriba per «aprendre dels millors»

El nou jugador del Barça, que ahir va deixar-se veure per les oficines del club i que avui serà presentat, va assegurar en declaracions a la televisió oficial que vol «aprendre dels millors» com ara Gerard Piqué i Samuel Umtiti, com també «compartir èxits i títols» en aquesta nova etapa. «És un orgull indescriptible estar aquí. Sempre ho havia somiat i ara m'ha arribat l'oportunitat», va dir.